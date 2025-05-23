Siirt'te Kadın Taziye Evi Açıldı

Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen programla Kadın Taziye Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kadınlara yönelik faaliyet gösterecek olan taziye evinin açılışını gerçekleştiren Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, "Taziye evleri, binlerce yıllık kardeşlik kültürümüzün, birlik ve beraberliğimizin en güçlü simgelerindendir. Siirt'te bu kültür, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşatıyor" ifadelerini kullandı.

Açılışa Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Vali Yardımcısı Şeyma Aktaş Semiz, Eruh Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - SİİRT