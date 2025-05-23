Siirt'te Kadın Taziye Evi Açıldı

Siirt'te Kadın Taziye Evi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen programla Kadın Taziye Evi'nin açılışı gerçekleştirildi. Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, taziye evlerinin kardeşlik kültürü ve dayanışmanın simgeleri olduğunu belirtti.

Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen programla Kadın Taziye Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kadınlara yönelik faaliyet gösterecek olan taziye evinin açılışını gerçekleştiren Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, "Taziye evleri, binlerce yıllık kardeşlik kültürümüzün, birlik ve beraberliğimizin en güçlü simgelerindendir. Siirt'te bu kültür, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşatıyor" ifadelerini kullandı.

Açılışa Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Vali Yardımcısı Şeyma Aktaş Semiz, Eruh Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da oyna

Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da 11 oyna
Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen İbrahim Yılmaz, çekim yapmak istediği mağazadan kovuldu

Sözde fenomeni çekim yapmak için girdiği mağazadan kovdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Görüntüleri Bakan Yumaklı paylaştı: Bizi yeniden selamladı
FIFA menajeri Mithat Halis, Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızını açıkladı

Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızı açıklandı
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
Trump'ın Güney Afrika'daki 'soykırımın' kanıtı olarak gösterdiği görüntüler Kongo'da çekilmiş

Trump, soykırımın kanıtı olarak göstermişti! Başka bir ülkede çekilmiş
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı

Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı
Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a ne söylediği ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a ne söylediği ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.