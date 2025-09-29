Siirt'te İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı
Eruh ilçesinde petrol üretim sahasında çalışan Ramazan Kaymaz isimli işçi, iş kazasında ağır yaralandı. Jandarmaya ait helikopterle hastaneye sevk edilen işçinin sağlık durumu iyiye gidiyor.
Siirt'in Eruh ilçesinde petrol üretim sahasında çalışan bir işçi, meydana gelen iş kazasında yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan işçi, jandarmaya ait helikopterle hastaneye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Eruh ilçesine bağlı Gedikaşar köyünde faaliyet gösteren petrol üretim sahasında çalışan Ramazan Kaymaz isimli işçi, çalışma sırasında geçirdiği iş kazasında ağır yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Siirt'te konuşlu jandarma helikopteri yönlendirildi. Kısa sürede tahliye edilen Kaymaz, helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren yaralı işçinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - SİİRT