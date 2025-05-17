Siirt'te 'Güçlü Aile Güçlü Gelecek' Söyleşisi Düzenlendi

Siirt'te 'Güçlü Aile Güçlü Gelecek' Söyleşisi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Aile Yılı' kapsamında düzenlediği söyleşide aile içi iletişimin önemi ve sağlıklı iletişim yöntemleri üzerine bilgilendirici bir etkinlik gerçekleştirdi. Eğitimci Dilek Cesur ve Doç. Dr. Abdulkadir Karakuş'un konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, aile içi iletişimin çocuk gelişimi üzerindeki etkileri de ele alındı.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Aile Yılı" faaliyetleri kapsamında ailelere yönelik "Güçlü Aile Güçlü Gelecek" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Eğitimci Yazar Dilek Cesur ile Doç. Dr. Abdulkadir Karakuş'un konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, aile içi iletişimin önemi, sağlıklı iletişim yöntemleri, ebeveynliğin önemini ve aile içi iletişimin çocuk gelişimindeki rolü ele alındı. Programa Vali Kemal Kızılkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, kurumların müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
Cemal Ersen'den sert açıklama: Fenerbahçe'ye kazığı Aziz Yıldırım attı

Çok konuşulacak sözler: Fenerbahçe'ye kazığı Aziz Yıldırım attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Goldman Sachs bankası altın fiyatının yeni rekor kırabileceği tahmininde bulundu

Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
Fenerbahçe'de 20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi

20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
Trump Katar'da görüp 'Perfecto' diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş

Trump Katar'da görüp "Perfecto" diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş
Liverpool'dan şampiyonluk sonrası 35 milyon euroluk transfer

Liverpool'dan şampiyonluk sonrası 35 milyon euroluk transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.