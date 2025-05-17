Siirt'te 'Güçlü Aile Güçlü Gelecek' Söyleşisi Düzenlendi

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Aile Yılı" faaliyetleri kapsamında ailelere yönelik "Güçlü Aile Güçlü Gelecek" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Eğitimci Yazar Dilek Cesur ile Doç. Dr. Abdulkadir Karakuş'un konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, aile içi iletişimin önemi, sağlıklı iletişim yöntemleri, ebeveynliğin önemini ve aile içi iletişimin çocuk gelişimindeki rolü ele alındı. Programa Vali Kemal Kızılkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, kurumların müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SİİRT