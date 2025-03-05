Siirt'te Deprem Haftası Etkinlikleri Kapsamında Tatbikat Gerçekleştirildi
Siirt'te, 01-07 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde Selami Değer Anadolu Lisesi'nde AFAD, UMKE ve MEB AKUB ekiplerinin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı. Öğrenciler, 'Çök-Kapan-Tutun' yöntemiyle deprem anını deneyimleyerek afet bilinci kazandı.
Siirt'te, 01-07 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde Selami Değer Anadolu Lisesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi
AFAD koordinasyonunda UMKE ve MEB AKUB ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, öğrenciler "Çök-Kapan-Tutun" yöntemiyle deprem anını deneyimledi ve güvenli tahliye süreçlerini öğrenerek afet bilincini pekiştirdi. Senaryo gereği binada mahsur kalan öğrenciler, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Programa Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya da katıldı. - SİİRT