Haberler

Siirt'te Abdullah Aydın'ın Yün Atölyesi: 30 Yıldır Yastık ve Yorgan Üretiyor

Siirt'te Abdullah Aydın'ın Yün Atölyesi: 30 Yıldır Yastık ve Yorgan Üretiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te 30 yıldır yün işleyen Abdullah Aydın, tiftik atölyesini dönüştürdüğü yerden vatandaşa yastık, minder ve yorgan yünü üretiyor. Aydın, bu noktada tek çalışanın kendisi olduğunu belirtiyor.

Siirt'te tiftik atölyesini yün atölyesine çeviren 52 yaşındaki Abdullah Aydın, 30 yıldır kentte vatandaşlara yastık, minder ve yorgan yünü çekiyor.

Abdullah Aydın, 1995'te başladığı yün işlemesini 30 yıldır sürdürüyor. 7 yıl ustasının yanında çalıştıktan sonra ayrılan Aydın, tiftik atölyesini yün atölyesine çevirerek vatandaşların getirdiği yünleri açıp yastık, minder ve yorganda kullanılacak duruma getiriyor. Abdullah Aydın, 1995'ten beri bu işi yaptığını, yün atölyesinin önceden tiftik atölyesi olduğunu söyledi. Ustasının yanında 7 yıl çalıştığını belirten Aydın, "Bu işi öğrendim. Şimdi kendim yapıyorum. Tiftik atölyesini yün makinesine çevirdim. Siirt halkına yastık, minder, döşek ve yorgan yünü açıyorum. Ailem beni buraya gönderdi, çalışmaya buradan başladım. İş gelse günde bin lira, yüz lira kazanırım. Bazen de siftah bile yok. Kilosunu 40 liradan çekiyorum. Benden başka kimse yok, Siirt'te bir tek ben varım" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı

MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara

Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara
2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası

Kahvehaneyi kan gölüne çeviren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası
Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı? Cevabı net oldu

Hikmet Tuğsuz Survivor kararını açıkladı
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara

Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan akın etti
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

Cezaevinde ölü bulunan Fatih Özer'le ilgili olay iddiaya yalanlama
Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti

Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü

Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu

Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu
Yorumlar bomba! Kerem Aktürkoğlu Jhon Duran'a zorla secde ettirdi

Maça damga vuran kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.