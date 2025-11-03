Siirt'te Abdullah Aydın'ın Yün Atölyesi: 30 Yıldır Yastık ve Yorgan Üretiyor

Siirt'te tiftik atölyesini yün atölyesine çeviren 52 yaşındaki Abdullah Aydın, 30 yıldır kentte vatandaşlara yastık, minder ve yorgan yünü çekiyor.

Abdullah Aydın, 1995'te başladığı yün işlemesini 30 yıldır sürdürüyor. 7 yıl ustasının yanında çalıştıktan sonra ayrılan Aydın, tiftik atölyesini yün atölyesine çevirerek vatandaşların getirdiği yünleri açıp yastık, minder ve yorganda kullanılacak duruma getiriyor. Abdullah Aydın, 1995'ten beri bu işi yaptığını, yün atölyesinin önceden tiftik atölyesi olduğunu söyledi. Ustasının yanında 7 yıl çalıştığını belirten Aydın, "Bu işi öğrendim. Şimdi kendim yapıyorum. Tiftik atölyesini yün makinesine çevirdim. Siirt halkına yastık, minder, döşek ve yorgan yünü açıyorum. Ailem beni buraya gönderdi, çalışmaya buradan başladım. İş gelse günde bin lira, yüz lira kazanırım. Bazen de siftah bile yok. Kilosunu 40 liradan çekiyorum. Benden başka kimse yok, Siirt'te bir tek ben varım" dedi. - SİİRT