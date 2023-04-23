Siirt'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Siirt'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı.

Siirt'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, sabah Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, '14 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda yapılan çeşitli etkinliklerle tören devam etti.

Törende, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Yöresel halk oyunları gösterisi ile devam eden kutlamalar, çuval yarışması, sandalye kapma yarışı, halat çekme yarışı, yumurta taşıma yarışmaları ile devam etti.

Anaokulu öğrencileri tarafından sahnelenen oyun ve dans gösterileri büyük bir beğeni ile izlendi.

İlköğretim okulları arası şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu hanımefendi tarafından verildi.

Tören sonunda, Vali Hacıbektaşoğlu öğrencilerle sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

Kapanış seremonisinin ardından tören ve kutlamalar sona erdi.

Etkinliklere, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adalet Komisyon Başkanı Erhan Obut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, askeri ve mülki erkan, kamu kuruluşlarının müdürleri, meslek ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaş katıldı. - SİİRT