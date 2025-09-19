Siirt'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Siirt'te 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Tören, Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından, gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehit ve gazilerin anısına saygı duruşu ve akabinde okunan İstiklal Marşı ile başladı. Gaziler ve valilik adına günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Gaziler Gününü kutlayan Vali Kemal Kızılkaya, "Şehitlik ve gazilik, milletimizin gönlündeki en yüce ve en ulvi makamlardır. Devletini ve milletini canından aziz bilerek bu ulvi makamlara yükselmiş olan şehit ve gazilerimiz, her zaman milletimizin gurur kaynağı olmuştur. Dolayısıyla kahraman gazilerimiz, şanlı tarihimizin yaşayan birer abideleri, Türk vatanseverliğinin, ölümsüz kahramanlarıdır. Devletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkanlarıyla onların yanlarında olmaya devam edecektir" dedi.

Gaziler Günü kutlama programı çerçevesinde Vali Dr. Kemal Kızılkaya ve beraberindeki il protokolü daha sonra Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyon Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğraf ile sona erdi. - SİİRT