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Siirt haberleri | Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu ahilerle bir araya geldi

Yerel Haberler

Siirt haberleri | Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu ahilerle bir araya geldi

Siirt haberler... Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, bu yıl 35'si düzenlen Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde kutlama heyetini kabul etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, bu yıl 35'si düzenlen Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde kutlama heyetini kabul etti.

Kentte 12-18 eylül tarihleri arasında kutlanacak olan Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları hakkında Vali Hacıbektaşoğlu'na bilgiler veren Esnaf ve Sanatkarlar Odası yetkilileri, esnaf ve sanatkarlara vermiş olduğu destekten dolayı Vali Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti. Ziyaretlerinden dolayı kutlama heyetine teşekkür eden Vali Hacıbektaşoğlu, "Ahilik kültürünün yaşatılması gerekir. Ahilik; dürüstlük, sevgi, dostluk, dayanışma ve kardeşliğin sembolüdür. Ahilik değerlerini hakkıyla yaşatan tüm esnaf ve sanatkarlarımızın ahilik haftasını tebrik ediyor, bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

Ahilerin, haftasını kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, yılın ahisi seçilen Sakin Demir, kalfa seçilen Adar Yıldız ve çırak seçilen Yunus Emre Keşli'ye ödül ve teşekkür belgesi takdim etti.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğraf ile sona erdi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Hacıbektaşoğlu Ahilik Haftası Siirt Yerel Haberler

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