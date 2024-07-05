Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat eden uzman çavuş, memleketine uğurlandı
Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes, Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'ye dualarla uğurlandı. Törene, Erciyes'in ailesi, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, jandarma ve emniyet mensupları katıldı.
Siirt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde vefat eden uzman çavuş, memleketine uğurlandı.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes, Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'ye dualarla uğurlandı. Törene, Erciyes'in ailesi, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, jandarma ve emniyet mensupları katıldı. - SİİRT