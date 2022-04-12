Şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

ÇANAKKALE (İHA) - Kırıkkale İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" konulu kompozisyon yarışması ve "Çanakkale Ruhu" temalı şiir yarışmasında derece giren öğrencilere ödülleri verildi.

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde, Kırıkkale İl Müftülüğü tarafından ortaokul öğrencileri arasında "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" temalı kompozisyon yazma yarışması ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri çerçevesinde lise öğrencileri arasında "Çanakkale Ruhu" temalı şiir yazma yarışması düzenlendi. İl genelinde düzenlenen yarışma neticesinde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, İl Müftü Yardımcısı Dr. Ali Ünal ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilen törende, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törende konuşan İl Müftüsü Yaşar, "Hayatı ve mücadeleci kişiliği ile örnek alınabilecek şahsiyetlerden biri de merhum Mehmet Akif Ersoy'dur. Kırıkkale İl Müftülüğü olarak gençlerin eğitimine ve bu tür yarışmalara katılmalarına çok önem veriyoruz. Yarışmada emeği geçen herkese ve yarışmaya katılan öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KIRIKKALE