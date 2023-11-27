- Şiddetli fırtına çatıları uçurdu

MALATYA - Malatya'da etkili olan şiddetli fırtına işyerinin çatısını uçurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı verdiği kentler arasında yer alan Malatya'da sağanak yağış ile şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent genelinde bir süredir etkili olan sağanak yağış ile şiddetli fırtına nedeniyle ulaşımda yer yer aksamalar yaşanırken, Malatya- Elazığ karayolu Kale ilçesi mevkiinde şiddetli fırtına bir işyerinin çatısını uçurdu.

Yaralananın olmadığı olayda işyerinde maddi hasar meydana gelirken, sağanak yağış ile şiddetli fırtınanın kent genelinde bir süre daha etkili olmasının beklendiği bildirildi.