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Sıcaktan bunaldılar, baraj ortasına masa sandalye atıp oturdular

Sıcaktan bunaldılar, baraj ortasına masa sandalye atıp oturdular

Yerel Haberler

Elazığ'da sıcak havadan bunalan bir gurup vatandaş, Keban Barajı ortasına masa sandalye atıp oturdu.

Elazığ'da sıcak havadan bunalan bir gurup vatandaş, Keban Barajı ortasına masa sandalye atıp oturdu. Pertek Kalesi manzarası eşliğinde keyif yapan ve serinleyen gurubu görenler şaşırdı.

Elazığ'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi vatandaşları serinlemek için farklı yollara yöneltiyor. Sıcak havadan bunalan ve serinlemeye isteyen bir arkadaş gurubu, farklı bir yöntem seçti. Elazığ- Pertek arasında bulunan Keban Baraj Gölü ortasına giden arkadaş gurubu, su üzerine sandalye ve masa atarak oturdu. Pertek Kalesi manzarasına karşı hem serinleyen hem de keyif yapanları gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Keban Barajı Elazığ Yerel Haberler

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