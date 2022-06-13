Sıcaklar arttı, vatandaşlar doğunun gizli denizi Hazar'a akın etti

Elazığ'da sıcaklıkların artmasını fırsat bilen vatandaşlar, doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü'ne akın etti.

Türkiye'de derinliği ile ilk sıralarda yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü'nün kıyıları sıcak havaların etkisiyle tatilcilerin akınına uğradı. Özellikle Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Bitlis, Mardin ve Batman başta olmak üzere çevre illerdeki vatandaşlar, denize uzak olmaları nedeniyle tatil için Hazar Gölü'nü tercih etti. İki ada ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü çevresi, apart otel, kamp çadır alanları ile tatilcilerin gözde mekanı oldu. Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölü'nde tatilcilere şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlar da sağlanıyor.

Sezonun başladığını ve misafirleri ağırlamaya başladıklarını belirten işletme sahiplerinden Fırat Bahçeci, "Pandeminin bitmesiyle beraber doluluk oranımız da çok yükseldi. Pandemi sürecinde işlerimiz aksadı. Bu pandeminin bitmesiyle birlikte ilerleyen günlerde işlerimizin daha da yoğunlaşacağını düşünüyoruz. Umarım daha da güzel olur. Gelen misafirlerimiz sadece Elazığ değil, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bitlis, Tunceli ve Malatya illerinden buraya geliyorlar. Misafirlerimiz genelde buradan memnun ayrılıyorlar. Elazığ Hazar Gölü hem bizim için hem de çevre illerimizdeki vatandaşlarımız için büyük bir lütuftur. Tesislerimizde çadır kent, apart otel, restoran, çay bahçesi, deniz bisikletlerimiz ve göl üstündeki aktivitelerimiz var. Hazar Gölü'nün Elazığ turizmine çok katkısı var ama göl etrafına biraz daha fazla ilgi ve alaka gösterirsek turizm açısından daha güzel olur" dedi.

Batman'dan buraya geldiğini kaydeden vatandaşlardan Nedim Boğuş, "Burası serinlemek için çok güzel bir yer. Bölge insanının misafirperver olduğunu bildiğimiz için buraya geldik. Herkesi Hazar Gölü'ne gelmeye davet ediyorum. Batman sıcaklıkları 45 dereceye falan yakındı. Burası oraya göre biraz daha serin" diye konuştu. Havaların ısınmasıyla birlikte izin günlerinde arkadaşlarıyla Sivrice ilçesine geldiklerini aktaran vatandaşlardan Muhammet Orman, "İzin günümüzü burada yüzerek geçirmek istedik. Herkesin gelip burayı görmesini isteriz. Hazar Gölü'müz turizm açısından gayet güzel bir konumda. Çevre illerden arkadaşlar buraya yüzmeye gelmişler ve gayet de güzel bir şekilde eğleniyorlar" şeklinde konuştu.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Yakup Sağlam - Hamdin Kılıç - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel