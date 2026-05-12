Haberler

Mayıs sıcağına dayanamayan Karadenizli öğrenciler Akdeniz'de serinledi

Mayıs sıcağına dayanamayan Karadenizli öğrenciler Akdeniz'de serinledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da mayıs ayında hava sıcaklığı 35 dereceyi bulunca, Karadenizli üniversite öğrencileri serinlemek için Akdeniz'e girdi. Sıcak havanın etkisiyle dersleri astıklarını söyleyen öğrenciler, denizde keyifli zaman geçirdi.

Hatay'da mayıs ayında 35 dereceyi bulan nemli sıcağa dayanamayan Karadenizli üniversite öğrencileri, Akdeniz'e girerek serinledi.

Havaların ısınmasıyla birlikte Hatay'da termometreler 35 dereceye kadar dayanmaya başladı. Sahil ilçesi olan İskenderun'da nemden bunalan Karadenizli 2 üniversite öğrencisi, Akdeniz'e girerek serinledi. Sıcaktan bunaldıkları için dersi astıklarını söyleyen öğrenciler, sıcak havanın bunaltmaya başladığını söylediler. Sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar da balık tutarak keyifli zaman geçirdiler.

"Derse gidecektik, hava çok sıcaktı geldik direkt denize"

Havaların ısınmasıyla deniz döneminin açıldığını dile getiren üniversite öğrencisi Berkan Önder, "Vallahi derse gidecektik, baktık hava çok sıcak geldik direkt denize. Biz daha erken bekliyorduk. İskenderun'un malum sıcak havası. Geçen sene şubattaydı, bu sene açılışı mayısta yaptık" dedi.

"Biz alışkın değiliz bu kadar sıcağa ama deniz güzeldi"

Sıcak havaya alışkın olmadığını belirten üniversite öğrencisi Görkem Çalışkan ise, "İskenderun'un sıcağını da biliyoruz zaten bu sene de erken geldi, biz de bunu denize girerek değerlendirelim dedik. Biraz da dersi ektik güzel de oldu. Arkadaşımla birlikte geldik güzelce yüzdük, oturduk. Birazdan da gideriz mutluyuz. Biz zaten buralı değiliz, alışkın değiliz bu kadar sıcağa. Bizim için tabii iyi değil ama deniz açısından güzeldi. Karadenizliyiz biz, Karadeniz'den geldik" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 108 şüpheli gözaltına alındı

Erdoğan talimatı vermişti! Operasyon kapsamında onlarca gözaltı var
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi

Oval Ofis'te gündem yaratan kare
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor

Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Michael Jackson'ın gizli ailesinden cinsel istismar iddiası: O bir canavardı

Gizli ailesinden dünyaca ünlü yıldız için mide bulandıran iddia
Olivia Rodrigo ile Yamal'ın ne konuştukları ortaya çıktı

Ne konuştukları ortaya çıktı
Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 190'a yükseldi

Ölüm saçan hastalık yayılıyor! 190 kişi hayatını kaybetti
Çekiciye çarpıp otomobilden fırlayan Eda Taşkın kurtarılamadı

Çekiciye çarpıp otomobilden fırlayan Eda Taşkın kurtarılamadı
Michael Jackson'ın gizli ailesinden cinsel istismar iddiası: O bir canavardı

Gizli ailesinden dünyaca ünlü yıldız için mide bulandıran iddia
ABD basınından İsrail'i küplere bindiren cinsel istismar iddiası

Netanyahu'yu küplere bindiren iddia! Bu kez ses ABD'den yükseldi
Tarihi çeşmeye atlayan turiste 27 bin lira para cezası kesildi

Yaptığı hareket pahalıya patladı! Turiste 27 bin lira ceza kesildi