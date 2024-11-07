Siber Güvenlik Uzmanı Öğütveren: Aynı Şifre Kullanmak Büyük Risk

DÜZCE(İHA) – Siber Güvenlik Mühendisi ve Bilgi Güvenliği Uzmanı Hanefi Öğütveren, "İnsanlarımızın çoğu aynı şifreyi pek çok web sitesi ve platformunda kullanarak büyük bir risk alıyor" dedi.

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü tarafından ders kapsamında öğrencilere yönelik düzenlenen "Bilgi Güvenliği-Siber Güvenlik" başlıklı seminer düzenlendi.

Kutadgu Bilig Konferans Salonu'nda düzenlenen öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşen etkinliğin moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Dr. Günay Temur gerçekleştirirken; Siber Güvenlik Mühendisi ve Bilgi Güvenliği Uzmanı Hanefi Öğütveren konuşmacı olarak etkinlikte yer aldı.

Siber Güvenlik kapsamında; zararlı yazılımlar, kimlik hırsızlığı, web atakları ve zero day atakları gibi dijital dünyaya yönelik tehditlerden bahsederek konuşmasına başlayan Siber Güvenlik Mimarı Hanefi Öğütveren, siber dünyada yer alan bazı haberleri de paylaşarak sadece son bir yılda 105 milyon yeni zararlı yazılım örneğinin tespit edildiğini açıkladı. Global siber suçlardan kaynaklanan hasarların 2025 yılında 10,5 Trilyon Dolar'a ulaşmasının beklendiğini vurgulayan Öğütveren, "Belki bir saatlik siber saldırı çok uzun bir süre gibi gelmeyebilir ancak bir e-ticaret firması için bu sürenin milyon dolarlık bir ticari kayba yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Hanefi Öğütveren; güvenlik zafiyeti, siber güvenlik operasyonları yönetimi, siber güvenlik olayları tespit ve müdahale süreçleri, zafiyet yönetimi, siber istihbarat gibi kavramları detaylandırdığı konuşmasında, "İnsanlarımızın çoğu aynı şifreyi pek çok web sitesi ve platformunda kullanarak büyük bir risk alıyor. Üye olduğunuz sitelerden herhangi birinin hacklenmesiyle şifreleriniz açığa çıkıyor. Mail, bankacılık ve önemli sistemlerdeki hesaplarınızın şifreleri de yayılarak açık bir tehdit oluşturuyor" şeklinde konuştu. - DÜZCE