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Sibel Suiçmez: Çayıriçi Sağlık Evi Kapatılmamalı

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CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, 50 yıldır hizmet veren Çayıriçi Sağlık Evi'nin kapatılmak istendiğini belirterek Sağlık Bakanına seslendi. Suiçmez, sağlık hizmetinin kamusal bir hak olduğunu vurgulayarak, sağlık evinin kapatılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Haber: Esra Nur Pervan

(TRABZON) - CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Çayıriçi Mahallesi'nde 50 yıldır hizmet veren Çayıriçi Sağlık Evi'nin kapatılmak istendiğini belirterek, Sağlık Bakanı'na "Buranın kapatılma işlemini geri alın. Sağlık hizmeti kamusal bir hizmettir, buradaki vatandaşlarımız sağlık evlerinin açık kalmasını talep ediyorlar" diye seslendi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Tonya İlçe Yönetimi ile birlikte Çayıriçi Mahallesi'ndeki Çayıriçi Sağlık Evi'ni ziyaret etti. Burada açıklama yapan Suiçmez, sağlık evinin kapatılmak istenmesine tepki göstererek, sağlık hakkının kamusal bir hak olduğunu vurguladı. Suiçmez, şunları kaydetti:

"Çayıriçi Mahallesi 250 yıllık geçmişe sahip bir mahalle ve burada yaklaşık 50 yıldır sağlık hizmeti verilmektedir. Ancak Çayıriçi Sağlık Evi kapatılmak istenmektedir. Oysa burası üç mahalleye hizmet ediyor ve beş farklı ilçemizin grup yolları da buradan geçtiği için onlara da hizmet vermektedir. O nedenle Sağlık Bakanına buradan sesleniyorum, buranın kapatılma işlemini geriye alın sağlık hizmeti kamusal bir hizmettir, buradaki vatandaşlarımız sağlık evlerinin açık kalmasını talep ediyorlar."

Kaynak: ANKA / Yerel
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