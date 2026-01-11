Uyuşturucu testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı'dan ilk açıklama: "Tövbe sürecinden geçiyorum"

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve test sonucu "pozitif" çıkan Şeyma Subaşı, "Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum. Her şerde bir hayır vardır. Yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yurt dışında olduğu öğrenilen Subaşı için 18 Aralık'ta yakalama kararı çıkarılmıştı. Şeyma Subaşı, 29 Aralık'ta Amerika'dan Türkiye'ye dönmiş ve İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Yaklaşık 5 saat süren savcılık ifadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınan Subaşı, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmıştı. Subaşı sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Her şeyin benim seçimlerim olduğunun farkındayım"

Subaşı yaptığı açıklamada, "Burada bir şeyler yazdım yazarak okumanın daha iyi olacağını düşündüm. Sosyal medyadan samimiyet ne kadar geçer bunun farkına hiçbir zaman varmadım ama hakkımda söylenen her şeyin farkındayım. Şunun da farkındayım, kaderimin ve hayatımın benim seçimlerinden olduğunu, yol boyunca yaptığım her şeyin benim seçimlerim olduğunun da farkındayım. Hayatımın, kişisel gelişimimin sorumluluğunu tamamen ben alıyorum. Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum, geçtim ve geçeceğim. Kendimle ve geleceğimle alakalı kararlar aldığım büyük bir dönemdeyim. Şu anda ve her zaman odağım; sağlığım, kızım ve daha fazla farkındalık, inanç ve sorumlulukla yaşamak. Yaşamamız gereken kaderi yaşıyoruz. Her şerde bir hayır vardır yaptıklarımdan ben sorumluyum. Bundan sonra yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum. Hem kendime hem de bu sürecin içindeki herkese karşı beni anlayış ve iyi niyetli görmeye devam eden herkese de buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum" dedi. - İSTANBUL