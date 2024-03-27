Seyitgazi İlçe Kaymakamı Yeşim Altın, Seyitgazili çocuklar ve aileleriyle iftarda buluştu

Eskişehir Seyitgazi İlçe Kaymakamı Yeşim Altın; düzenlenen iftar programında Seyitgazili çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi.

Seyyid Battal Gazi Külliyesindeki iftar programında, eski Ramazanları hatırlatan Karagöz Hacivat gösterisi ve daha birçok etkinliğe yer verildi. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Seyitgazi Kaymakamı Altın; "Devletimiz, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yanında. Bizler sadece bugün değil her zaman çocuklarımızın yanındayız." dedi.

Çocuklarla ve aileleriyle bir araya gelen Kaymakam Altın, onlar sohbet ederek vakit geçirdi. - ESKİŞEHİR