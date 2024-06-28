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Seyitgazi'de 'Erkekler Evde Kadınlar Lokalde' etkinliği düzenlendi

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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde gerçekleştirilen 'Erkekler Evde Kadınlar Lokalde' etkinliğinde kadınlar eğlenceli zaman geçirdi. Bolca sohbet eden ve kahkaha atan kadınlar etkinlikten memnun kaldıklarını belirtti.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 'Erkekler Evde Kadınlar Lokalde' etkinliği ile bir araya gelen kadınlar eğlenceli zaman geçirdi.

Erkekler Evde Kadınlar Lokalde etkinliği Seyitgazililer Derneği tarafından gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde, bu defa erkekler yerine kadınlar lokalde bir araya geldi. Kadınların eğlenceli zaman geçirdiği etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Bolca sohbet ettiklerini ve kahkahalar attıklarını belirten kadınlar etkinlikten memnun kaldıklarını dile getirdi. Dernek yetkilileri de katılım sağlayan herkese teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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