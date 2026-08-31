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Seyitgazi'de Kurtuluşun 104. Yılında Dev Ay Yıldıza Anlamlı Bakım

Seyitgazi'de Kurtuluşun 104. Yılında Dev Ay Yıldıza Anlamlı Bakım
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, 1 Eylül kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Avcılar Derneği üyeleri, ilçe girişindeki tepede bulunan dev ay yıldızın bakımını yapıp yeniden boyayarak altına '1 Eylül 1922' yazdı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinin işgalden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla ilçedeki tepede yar alan dev ay yıldızın bakımı yapıldı, yeniden boyandı.

1 Eylül Seyitgazi'nin Kurtuluşu dolayısıyla Seyitgazi Avcılar Derneği Başkanı Abdullah Sarı ve dernek üyeleri anlamlı bir çalışmaya imza attılar. İlçe merkezinin girişinde, Derebenek Mahallesi sınırlarında bulunan Avdan bayırındaki tepeye yer alan ve uzun yıllar önce yapılmış olan dev ay yıldızın bakımı yapıldı, yeniden boyandı. Ayrıca, ay yıldızın altına ilçenin işgalden kurtulduğu tarih olan 1 Eylül 1922 yazıldı. Saatler süren çalışmasının ardından ortaya çıkan sonuç, güzel bir görsellik oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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