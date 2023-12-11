Malatya'da şehirler arası sefer yapan bir yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, yaralanan olmadı.

- Seyir halindeki otobüs alev aldı

MALATYA - Malatya'da şehirler arası sefer yapan bir yolcu otobüsü seyir halinde iken alev aldı.

Olay, gece saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Muratlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde yolcu bulunmayan şehirler arası sefer yapan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.