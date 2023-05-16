Seyhan Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Zeytinburnu Irmakspor'u Mağlup Etti

Seyhan Belediyespor Kulübü Erkek Hentbol takımı, Bolu'da oynadığı ilk play-off karşılaşmasında Zeytinburnu Irmakspor Kulübü'nü 37-24 yendi.

İlk play-off mücadelesinde rakibini mağlup eden Seyhan Belediyespor Kulübü Erkek Hentbol takımının Antrenörü Gürçin Can, şöyle konuştu:

"Zorlu müsabakalara iyi hazırlandık. Sporcularımın çalışmalardaki performans bizleri son derece mutlu etti. İlk karşılaşmadan da iyi bir netice ile ayrılarak moral motivasyonumuzu yükselttik. Bugünkü maçımızı da kazanıp süper lige bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Bizlerin her zaman yanında yer alan ve desteğini esirgemeyen Seyhan Belediye Başkanı'mız Akif Kemal Akay'a teşekkür ediyoruz. Desteklerinin karşılığı olarak da kendisine şampiyonluk armağan etmeye kararlıyız" dedi.

Seyhan Belediyespor, bugün saat 16.00'da Karabük Yenişehir Spor Kulübü ile karşılaşacak.