Seyhan Belediyesi İşçi Konutları Tamamlandı

Zeydan Karalar döneminde temeli atılan İşçi Konutları Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay tarafından tamamlandı. Konut sahibi olmak için başvuran belediye işçilerin dairesi kurayla belirlendi. Başkanı Akay, 'Maddi durumu yetersiz olan işçilerimiz için iyi bir fırsat oldu, hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansınlar' dedi.

Zeydan Karalar döneminde temeli atılan İşçi Konutları Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay tarafından tamamlandı. Konut sahibi olmak için başvuran belediye işçilerin dairesi kurayla belirlendi. Başkanı Akay, "Maddi durumu yetersiz olan işçilerimiz için iyi bir fırsat oldu, hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansınlar" dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Sarıhamzalı Mahallesi'nde Seyhan Belediyesi işçilerine yönelik yapılan konut projesi alanında incelemelerde bulundu. Başkan Akay, belediye işçileri için yapılan konutları bitirmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. Akay, "Zeydan Başkan zamanından kalan bitiremediğimiz tek projeydi. Onu da tamamladık. 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan toplam 60 dairelik bir blok tamamlandı. 6 tane de işyerimiz de var. Çevre düzenlemesini yaptık. Maddi durumu yetersiz olan işçilerimiz için iyi bir fırsat oldu, hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansınlar" diye konuştu.

Kura çekimi

Konutu olmayan işçileri, ödeme güçlüğü çekmeden ev sahibi yapmayı amaçlayan projeden yararlanmak isteyen işçilerin daireleri belediye meclis salonunda gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi. Ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan işçilerin sevinci yüzlerine yansıdı. - ADANA