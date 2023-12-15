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Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Yenibey Mahallesi'nde Kadınlarla Buluştu

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Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Yenibey mahallesinde düzenlenen halk toplantısında mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi ve belediyenin hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, halk buluşmalarını sürdürüyor. Her gün farklı bir mahallede yurttaşların evlerine konuk olan Akay, Yenibey mahallesinde Feride Pişkin'in daveti üzerine düzenlenen halk toplantısında Yenibey mahallesinin kadınlarıyla buluştu.

Mahallelilerin sorunlarını, ihtiyaçlarını, belediyeden hizmet taleplerini kendilerinden dinleyen Başkan Akay, yapılan ve yapılması planlanan hizmetler hakkında bilgiler verdi. Her geçen gün ağırlaşan ekonomik koşullara bağlı olarak yaşam şartlarının zorlaştığını kaydeden Başkan Akay, fiyat artışları nedeniyle sosyal yardımların da artık çözüm olamadığına işaret etti. Belediyelerin beşikten mezara kadar insanların her türlü ihtiyacını karşılayıp, halkın sorunlarını gidermek için hizmet veren kurumlar olduğunu dile getiren Akay, belediyenin sunduğu sosyal desteklerin doğru kişilere ulaşabilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"BİZDE HERHANGİ BİR AYRIM YOK"

Seyhan Belediyesi'nin hiçbir ayrım yapmadan hizmet alanındaki tüm yurttaşlara eşit bir şekilde hizmet verdiğini kaydeden Başkan Akay, gerçek ihtiyaç sahibi yurttaşların belediyeye bildirilmesini istedi. Akay, "Hizmet verdiğimiz çok geniş bir alan ve çok büyük bir nüfus var.  Gıda yardımlarımız var. Hem kadınlara yönelik özel ihtiyaç maddeleri hem temizlik maddeleri üretiyoruz. Çeşitli kuruluşlardan yardımlar da alıyoruz. Fizik tedavi, hasta bakımı hizmetimiz var. Tek yaşayan, temizlik yapamayan yaşlılarımızın ev temizliği yapıyoruz. Çamaşırlarını yıkayamayanların çamaşırını yıkarız. Bu tür ihtiyaç sahiplerini bize bildirmeniz lazım. Belediye sizin belediyeniz. Bütün vatandaş belediye nazarında eşittir. Bizde herhangi bir ayrım yok. Bizim için önemli olan ihtiyacı olan kişiyi bulmamız" dedi.

MUHTAR TİLHE'DEN BAŞKAN AKAY'A DESTEK VE TEŞEKKÜR

Başkan Akay'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Yenibey Muhtarı İsmail Tilhe, "Bilge Başkan Akif Kemal Akay, yıllardır Seyhan Belediye Başkanı olarak mahallelerimize üstün hizmet vermektedir. Onun döneminde çok farklı şekillendirilmiş hizmetlerle karşılaştık. Çok büyük hizmetleri oldu. Biz bu anlamda kendisine çok teşekkür ederiz. İnşallah bu seçim döneminde de yine başkanımızın uzun yıllar hizmet etmesini düşünüyoruz. Bu anlamda gönlümüz onunla beraberdir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

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