Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay: "Başka Bir Dünya Yok" - Haberler

Seyhan Belediyesi"Dünya Çevre Haftası" kapsamında farkındalık yaratan etkinlikler düzenledi. Kaynakların kıtlığına dikkat çeken Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, atıkların geri dönüşüm yoluyla yeniden kazanımının önemini vurgulayıp, "Dünya hepimizin dünyası ve başka bir dünya yok" dedi.

Seyhan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün öncülüğünde düzenlenen ilk etkinlikte iklim degˆis¸ikligˆine o¨nemli etkisi olan ve yu¨ksek miktarda karbon salınımına neden olan moda, tekstil ve hazır giyim endu¨strisinin olumsuz etkilerine dikkati çekmek amacıyla S¸ehit Ali Bezik Anadolu Lisesi o¨gˆrencileri ile Mersin'de bulunan tekstil geri kazanım tesisi ziyaret edildi. Seyhan Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan 200 tekstil atığı toplama kumbarasında biriktirilen atıkların izi sürüldüğü ziyarette, öğrenciler atıkların ayrıştırılıp geri kazanım süreci hakkında bilgilendirildi.

GERİ DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİLER

Öğrenciler daha sonra bölgedeki tek olan Seyhan Belediyesi'ne atık Atık Getirme Merkezini ziyaret etti. Gençler burada "Ayrıs¸tır-Do¨nu¨s¸tu¨r-Kazandır" sloganıyla yapılan geri do¨nu¨s¸u¨m faaliyetleri hakkında bilgiler alıp Seyhan Belediyesi'nin sıfır emisyona sahip elektrikli aracını inceledi.

Geri dönüşüme ve çevrenin korunmasına dikkati çekmek için dönüştürülebilir atıklardan hazırlanan kıyafetler giyen Bilgi Evi öğrencileri de Akay ile üstü açık otobüsle kent turu yaptı. Sokaklarda ve caddelerde yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan gençler daha sonra, "Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak" sloganıyla atıklardan hazırlanan kıyafetleriyle bir AVM'de mini defile düzenlendi.

"HEPİMİZE DÜŞEN GÖREV, KULLANDIĞIMIZ TEKRAR KULLANILABİLİR NESNELERİ MÜMKÜN OLDUĞU KADAR BİR YERDE TOPLAMAK"

Başkan Akay, belediye başkan yardımcıları, müdürler, belediye çalışanları ve öğrenciler daha sonra Şehitler Parkı'nda çevre temizliği düzenledi. Başkan Akay burada yaptığı konuşmada çevrenin korunmasının önemini vurguladı. Dünyada kaynakların kıtlığına maliyetlerin de yüksekliğine dikkati çeken Başkan Akay "Kullandığımız nesneleri en uygun şekilde kullanmalı, asla israfa dönük şeyler yapmamalıyız. Hepimize düşen görev, kullandığımız tekrar kullanılabilir nesneleri mümkün olduğu kadar bir yerde toplamak. Dünya hepimizin dünyası ve başka bir dünya yok" dedi.

ANKA / Yerel