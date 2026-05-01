Anadolu'nun dört manevi direğinden biri kabul edilen Şeyh Şaban-ı Veli, 31'inci Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyalarını Anma Haftası kapsamında düzenlenen programda dualarla anıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, dünyada sadece maddi sıkıntıların yaşanmadığını belirterek, "Savaşlar, saldırılar, katliamlar değil, aynı zamanda bir manevi açlık yaşıyor. İşte o manevi açlığın şifası bu topraklarda" dedi.

31'inci Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyalarını Anma Haftası, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kastamonu Valiliği ile Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı iş birliğiyle, Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde düzenlenen anma programı başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda 1481 yılında Kastamonu'da doğup, 1569'da vefat eden Halvetiye tarikatının Şabaniyye kolunun kurucusu olan ve Anadolu'nun 4 manevi direğinden biri olarak kabul edilen Şeyh Şaban-ı Veli, dualarla anıldı.

Anma programında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Çok kıymetli, çok ihtiyaç duyulan bir çalışmayı, ülkemiz adına, sadece ülkemiz değil, bütün dünya adına aslında tertip etmiş oluyorsunuz. Zira bu değerlerimiz, o birikimlerimiz, geçmişimizden gelen bu mirasımız sadece Kastamonu'ya ait değil, sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne ait değil, başta gönül coğrafyamız olmak üzere bütün dünyaya şifa dağıtan, maneviyat dağıtan önemli bir merkez. Yüzlerce ismini bildiğimiz, bilemediğimiz şehitlerimiz, evliyalarımız var. Ama en büyük velilere baktığımız zaman bir köşesinde Mevlana Celalettin Rumi, diğer bir köşesinde Hacı Bektaşi Veli, diğer bir köşesinde Yunus Emremiz ve burada da Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerimiz ile Anadolu'muzun adeta manevi çelik kubbesini inşa etmiş durumdalar. Allah'ın izniyle biz onların yolundan gittiğimiz sürece, onların bize sağladığı mirası sahip çıktığımız sürece, onların himmetine bir şekilde mazhar olduğumuz sürece bize, dünyaya da hiçbir sıkıntı gelmeyecek, inşallah. Bu güzelliklerimiz, bu gücümüz bizim istiklalimize, egemenliğimize, bütün milli mücadelemiz başta olmak üzere, geçmişimizden bugüne bütün çabalarımıza bir katkı vermiş, bir manevi zenginlik vermiştir" dedi.

Dünyanın şu anda manevi açlık içerisinde olduğunu söyleyen Çam, "Sadece maddi sıkıntılar yaşamıyor, savaşlar, saldırılar, katliamlar değil, aynı zamanda bir manevi açlık yaşıyor. İşte o manevi açlığın şifası bu topraklarda, buralarda. Bunların kıymetini bizim çok iyi bilmemiz, yeni yetişen nesillerimize çok iyi aktarmamız icap ediyor" diye konuştu.

Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çiftçi ise Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli'nin hayatıyla ilgili bilgiler vererek, "Şeyh Şaban-ı Veli, 1481-1569 yılları arasında yaşamış, Halvetiye tarikatının Şabaniyye kolunun kurucusu olan bir zattır. Türbesi ziyaretçilerle dolup taşmaktadır. Türbesinin ziyareti ilk başlarda 100 bin kişiyle başladı, şu anda 500 bini geçmiş durumdadır. Yine Şaban-ı Veli hazretleri, 'sonumuz önümüzden daha gür olacak' sözünü söylüyor. Bu ziyaretçi akınının bir tezahürüdür" şeklinde konuştu.

Program, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan hüsn-i hat sergisinin açılışıyla devam etti. Anma programının sonunda İl Müftüsü Bekir Derin tarafından yapılan dua sonrası katılımcılara ikramda bulunuldu. 31. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyalarını Anma Haftası, 7 gün boyunca çeşitlik etkinliklerle devam edecek. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı