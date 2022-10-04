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Şeyh Edebali Türbesi'ndeki tarihi ve mimari silueti bozan elektrik direği kaldırıldı

Yerel Haberler

Şeyh Edebali Türbesi'ndeki tarihi ve mimari silueti bozan elektrik direği kaldırıldı

Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan, tarihi ve mimari silueti bozan elektrik direği kaldırıldı.

Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan, tarihi ve mimari silueti bozan elektrik direği kaldırıldı.

Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi, devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin türbesinde bulunan tarihi Orhan Gazi Camii önündeki elektrik direği kaldırıldı. Direğin tarihi ve mimari silueti bozduğu için kaldırıldığını anlatan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, "Tarihi Orhan Gazi Camii'mizin ön avlusunda bulunan; tarihi ve mimari siluetini bozan elektrik direği, Bilecik Valiliği himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığımız koordinasyonunda ve kontrolünde, OEDAŞ yetkililerimiz tarafından kaldırıldı. Karşı tarafına uygun bir aydınlatma direğini de montajını gerçekleştirdiler. Kendilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şeyh Edebali Osman Gazi Orhan Gazi Bilecik Yerel Haberler

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