Seydikemer Oto-Fest Fuarı'nda Otomobil ve Modifiye Tutkunları Buluştu

Seydikemer Oto-Fest Fuarı, otomobil ve modifiye tutkunlarını bir araya getirdi. Seydikemer Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleşen fuar, katılım ve coşkusuyla adeta bir şölene dönüştü.

Yaklaşık 700 otomobil, tır ve motosikletin yer aldığı fuar, bölgedeki hız, modifiye ve araç tutkunlarının buluşma noktası oldu. Özel dizaynlı araçlar, ses sistemleri, egzoz şovları ve modifiye tasarımlar, vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Etkinliğe katılan Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli ise fuarın ilçenin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek: "Bu tür organizasyonlar, Seydikemer'in sosyal hayatına renk katarken aynı zamanda ilçemizin turizm ve tanıtımına da katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Program boyunca fuar alanını gezen Kaymakam Dilekli, sergilenen araçları inceleyerek araç sahipleriyle bol bol sohbet etti.

Festivalin en heyecanlı anları ise dereceye giren otomobil ve modifiye tutkunlarına kupalarının takdim edilmesiyle yaşandı. Renkli görüntülere sahne olan ödül töreninde, hem katılımcılar hem de vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı.

Seydikemer Oto-Fest, modifiye ve otomobil tutkunlarının buluşma noktası olurken, gelecek yıllarda daha geniş kapsamlı ve sürprizlerle dolu etkinlikler yapılacağının müjdesi verildi. - MUĞLA