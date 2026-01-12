Haberler

DSİ'den Muğla'da Ormanlık Alana Maden Ocağı Projesi

Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Ortaköy Mahallesi'nde orman alanı içerisinde yapılması planlanan A Grup Kalker Ocağı projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci 8 Ocak'ta başlatıldı. Proje ile yılda 400 bin ton kalker üretimi hedefleniyor.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, "orman alanı" içerisinde yapılması planlanan kalker ocağı projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü'nce, Seydikemer ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi Sazak mevkisinde A Grup Kalker Ocağı projesinin yapılması planlanıyor. Proje için 8 Ocak'ta ÇED süreci başlatıldı.

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, proje kapsamında 3,54 hektarlık alanda açık ocak işletmeciliği yöntemiyle yılda 400 bin ton kalker üretimi yapılacak.

Proje alanının tamamı, 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planında "orman alanı" içerisinde yer alıyor. Bu nedenle dosyada, ÇED sürecinin ardından Orman Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında gerekli izinlerin alınacağı ifade edildi. Dosyada ayrıca, en yakın yerleşim biriminin proje alanına yaklaşık 290 metre mesafede olduğu bilgisine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
