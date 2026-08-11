Seydikemer'de yangın mağduru şehit yakını ve gaziye moral ziyareti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşanan yangın felaketinin ardından yaraları sarmak ve vatandaşların yanında olmak amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Seydikemer Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, afetten etkilenen şehit yakını ve gaziyi evlerinde ziyaret ederek moral verdi.

Ziyaretler kapsamında ekipler, yangın felaketinden olumsuz etkilenen Şehit Durmuş Ölmezoğlu'nun kardeşi Mustafa Ölmezoğlu ile Gazi Abdullah Muştu'yu ikametlerinde ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada yetkililer, afet süreci ve sonrasındaki genel durum hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Devletin imkanlarıyla her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan ekipler, şehit ailesi ve gazinin talep ile ihtiyaçlarını tek tek dinleyerek gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı