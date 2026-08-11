Haberler

Seydikemer'de yangın mağduru şehit yakını ve gaziye moral ziyareti

Seydikemer'de yangın mağduru şehit yakını ve gaziye moral ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangın felaketinin ardından Seydikemer Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, afetten etkilenen şehit yakını Mustafa Ölmezoğlu ve Gazi Abdullah Muştu'yu evlerinde ziyaret ederek moral verdi. Yetkililer, geçmiş olsun dileklerini iletti ve devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurgulayarak talep ve ihtiyaçların karşılanacağını belirtti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşanan yangın felaketinin ardından yaraları sarmak ve vatandaşların yanında olmak amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Seydikemer Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, afetten etkilenen şehit yakını ve gaziyi evlerinde ziyaret ederek moral verdi.

Ziyaretler kapsamında ekipler, yangın felaketinden olumsuz etkilenen Şehit Durmuş Ölmezoğlu'nun kardeşi Mustafa Ölmezoğlu ile Gazi Abdullah Muştu'yu ikametlerinde ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada yetkililer, afet süreci ve sonrasındaki genel durum hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Devletin imkanlarıyla her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan ekipler, şehit ailesi ve gazinin talep ile ihtiyaçlarını tek tek dinleyerek gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı

Devrik lider Esad için idam kararı
100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı

Maaş asgari ücretin 3,5 katı! İlan üstüne ilan verdi, eleman bulamadı
Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi

Bir gecede ülke karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve şok istifa
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı

Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Acun Ilıcalı aradığını Türkiye'de buldu! Milli kaleci İngiltere yolcusu

Milli kaleciyi kaptı!

Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı! Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu

Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu! İşte atılacak 5 adım