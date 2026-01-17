Hayatını görme engelli eşine adadı

Gaziantep'te yaşayan Sultan Yıldız, göz tansiyonu nedeniyle 3 yaşındayken arka arkaya iki ameliyat geçiren ve ardından görme yetisini tamamen kaybeden eşi Mehmet Yıldız'a 22 yıldır sevgi ve özveriyle bakıyor.

Dünyaya geldiğinde gözleri az da olsa gören, göz tansiyonu nedeniyle 3 yaşında arka arkaya geçirdiği ameliyatların ardından görme engelli kalan 49 yaşındaki Mehmet Yıldız, çocukluğundan beri eğitimci olmanın hayalin kuruyordu.

1987 yılında ilkokul birinci sınıfı Kahramanmaraş'ta, ikinci sınıfta Gaziantep'te GAP Görme Engelliler İlkokulunda kayıt yaptıran ve ortaokuldan mezun olana kadar kendisi gibi görme engellilerle eğitim öğretim gören Yıldız, mezun olduktan sonra lise eğitimini İzmir Buca Lisesinde tamamladı.

Lise ve üniversite öğrenimi boyunca arkadaşlarının kitapları okuduğu kasetleri dinleyerek ders çalışan Yıldız, gösterdiği azim ve gayretin sonunda girdiği üniversite sınavında ise Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü kazandı.

2001 yılında mezun olan ve 2004 yılında Sultan Yıldız ile görücü usulüyle evlenen Yıldız, girdiği sınavda öğretmenliği kazandı. Çeşitli okullarda öğretmen ve müdür yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra da mezun olduğu GAP Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulunda da 5 yıl müdür olarak görev yaptı.

Geçtiğimiz yıl atandığı Tülay Yıldırım Anaokulu'nda görevine devam eden Yıldız'ın eğitim hayatı başta olmak üzere her alanda en büyük destekçisi 47 yaşındaki eşi Sultan Yıldız oldu.

22 yıl önce evlendiği görme engelli eğitimci eşi Mehmet Yıldız'ın her zaman yanında olan ve desteğini hiçbir zaman eşinden esirgemeyen Sultan Yıldız, eşini bir an bile yalnız bırakmıyor. Her gün eşini görev yaptığı okula götürüp getiren Sultan Yıldız, gösterdiği fedakarlık ve bağlılıkla takdir topluyor.

Hayat arkadaşının elini hiç bırakmayan ve her yere eşiyle beraber giden Sultan Yıldız, eşinin hem gözü hem de bastonu oldu. Mehmet ve Sultan Yıldız çifti, 22 yıllık evliliklerini ilk günkü sevgi ve bağlılıkla sürdürüyor.

22 yıl önce görme engelli Mehmet Yıldız ile görücü usulüyle evlendiğini söyleyen Sultan Yıldız, "Eşimle evlendik çok şükür, 3 tane çocuğumuz oldu. Elhamdülillah onları büyütüyoruz, okutuyoruz. Eşime her zaman destek vermeye çalışıyorum. Eşimi birkaç yıldır kendi özel aracımla okula götürüp getiriyorum. Çocuklarımızı büyütüyoruz. Eşim çok başarılı ve çok azimli. Bu konuda eşimi takdir ediyorum. Bize de azmi konusunda güzel örnek oluyor. Hayata çok bağlı, hayatı çok seviyor. Okula sabahları ben getirip bırakıyorum. Akşam çıkışta da tekrar gelip alıyorum. Eşim el becerisi yüksek, birçok işini kendisi tek başına hallediyor. Özellikle dışarı çıkacağımız zaman bana çok ihtiyacı oluyor. Dışarıdaki ihtiyaçlarımızı birlikte çıkıp hallediyoruz" dedi.

Eşinin kendisine olan sevgisi ve şefkati sayesinde hayata dört elle sarıldığını belirten Mehmet Yıldız ise, "3 yaşından beri görme engelliyim. Eğitim öğretimi bitirdikten sonra, üniversite yıllarından sonra öğretmen oldum. 1-2 yıl sonra da eşimle görücü usulüyle evlendim. Yaklaşık 22 yıldır birlikteyiz. Şu an 3 çocuğumuz var. Elhamdülillah mutluyum. Birçok ihtiyacımı kendi imkanlarımla karşılamama rağmen diğer konularda da eşim her zaman en büyük destekçimdir. Meslek yaşamımda, normal hayatta olsun birçok konuda eşim elinden geldiğince bana olan desteğini her zaman ortaya koyuyor ve ben ondan güç alarak daha çok yaşama bağlandığımı düşünüyorum. Eşime çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda iyi ve mutlu bir evlilik yaşadığımdan hiç şüphe duymuyorum. İlgisinden, sevgisinden ve en önemlisi desteğinden dolayı eşimden razıyım. Desteğini her zaman yanımda hissettiğim eşim son birkaç yıldır özel araçla her zaman desteğini sunuyor. Gerek okula gelirken, okuldan eve dönerken eşimin gelip beni aracıyla alması çok çok büyük bir fedakarlık. Ben gerçekten kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP