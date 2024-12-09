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Şerif Gören Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şerif Gören Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Türk sinemasının usta yönetmeni Şerif Gören, cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 8 Aralık'ta hayatını kaybeden Gören için birçok sanatçı ve seveni cenaze törenine katıldı.

Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Şerif Gören, Beyoğlu Hüseyin Ağa Camii'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

22 Kasım'da İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak 8 Aralık'ta hayatını kaybeden Şerif Gören için Beyoğlu Atlas Sineması'nda bir anma töreni düzenlenmişti. Usta Yönetmen Şerif Gören için Beyoğlu Hüseyin Ağa Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Gören'in cenazesi toprağa verilmek üzere Kozlu Mezarlığı'na götürüldü.

Öte yandan cenaze törenine; oyuncular Halil Ergün, Nur Sürer, Sibel Turnagöl, Menderes Samancılar, Meral Çetinkaya, Erdal Özyağcılar, sanatçı Hülya Koçyigit ile Orhan Gencebay, ailesi ve birçok seveni katıldı.

"Acımız çok büyük, yeri doldurulamayacak bir sanatçıydı"

Yönetmen Şerif Gören'i son yolculuğunda yalnız bırakmayan sanatçı Hülya Koçyigit, "Türk sineması her geçen gün bir değerini daha kaybediyor. Bugün aramızdan ayrılan Şerif Gören Türk sinemasının en değerli ve önemli yönetmenlerinden biriydi. O bir halk adamıydı. Halkın içindeydi ve halkın içinde üretti filmlerini. Hep sosyal içerikli toplumsal hikayelere ağırlık verdi. Ben onunla kariyerimin en güzel filmlerini yaptım. Birlikte çok emek verdik birbirimize. Ardında çok değerli filmler bıraktı. Nur içinde yatsın. Acımız çok büyük. Yeri doldurulamayacak bir sanatçıydı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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