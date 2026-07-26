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Serebral palsili şair Onur Çanka ilk şiir kitabını yayımladı

Serebral palsili şair Onur Çanka ilk şiir kitabını yayımladı
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Haber: Sefer TALAY (BALIKESİR) - Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yaşayan serebral palsili şair Onur Çanka, 17 yaşından bu yana kaleme aldığı 175 şiiri “İnanmak Başarmanın Yarısıdır” adlı kitapta topladı.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan serebral palsili şair Onur Çanka, 17 yaşından bu yana kaleme aldığı 175 şiiri "İnanmak Başarmanın Yarısıdır" adlı kitapta topladı. Çanka, kitabını yaklaşık 3 yıl önce yaşamını yitiren annesi Aysel Çanka'ya ithaf etti.

Burhaniye Ören Mahallesi'nde yaşayan 43 yaşındaki Onur Çanka, ilk şiir kitabını 7. Burhaniye Kitap Fuarı'nda açtığı stantta okurlarla buluşturdu.

Kitabın gelirini engelliler yararına bağışlayacağını belirten Çanka'ya fuarda teyzesi Nur Akdeniz, Ören Mahallesi Muhtarı İlker Kurt ve komşuları destek verdi.

Çanka'nın uzun yıllardır şiir ve senaryo yazdığını belirten teyzesi Nur Akdeniz, "Birçok sağlam insanın yapamadığını Onur büyük bir gayretle başardı" dedi.

Ören Mahallesi Muhtarı İlker Kurt da Çanka'nın örnek bir davranış sergilediğini belirterek, kendisine destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA
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