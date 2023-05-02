Şentop'tan Memleket Partisi, Zafer Partisi ve Millet İttifakı partilerinin standlarına ziyaret

TEKİRDAĞ - TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulundu. Millet İttifakı seçim standlarını da ziyaret eden Şentop, Millet İttifakı partilerine kolaylıklar diledi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, bir dizi ziyaret kapsamında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine geldi. Burada partililer tarafından karşılanan Şentop, esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulundu. Talep ve önerileri dinleyen Şentop'a vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 1 saatlik gezinin ardından Şentop, Çerkezköy Belediye Meydanı'nda kurulan seçim standlarını ziyaret etti. İlk olarak Cumhur İttifakı partileri olan AK Parti, Yeniden Refah Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi standlarını ziyaret eden Şentop, çalışanlara kolaylıklar diledi. Sonrasında Şentop, sırasıyla Memleket Partisi, Zafer Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Gelecek Partisi ve İYİ Parti standlarını ziyaret etti. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Şentop, ziyaretlerini tamamlamasının ardından alandan ayrıldı.