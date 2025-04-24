Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok

Son durum raporu! İstanbul'da kaç bina yıkıldı, kaç bina hasar aldı?
İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul beşik gibi! AFAD tedirgin eden rakamı paylaştı
Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il
Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesör, İstanbul için uyardı: Gerilim kayıyor, 2 senaryo var

Şen İsmet Turhangil İçin TBMM'de Tören Düzenlendi

Şen İsmet Turhangil İçin TBMM'de Tören Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

86 yaşında hayatını kaybeden 17. Dönem Manisa Milletvekili Şen İsmet Turhangil için TBMM'de düzenlenen törene siyasi isimler ve ailesi katıldı. Cenazesi, Cuma günü Manisa'da toprağa verilecek.

Vefat eden 17. Dönem Manisa Milletvekili Şen İsmet Turhangil için TBMM'de tören düzenlendi.

86 yaşında hayatını kaybeden 17. Dönem Manisa Milletvekili Şen İsmet Turhangil için TBMM Şeref merdivenlerinde tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM İdari Amiri Sermet Atay, TBMM İdari Amiri Uğur Bayraktutan, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç, Cemil Çiçek ve ailesi katıldı. Turhangil'in özgeçmişinin okunmasından sonra dua edilerek, saygı duruşunda bulunuldu.

Turhangil'in cenazesi, cuma günü Manisa'nin Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından 1. Çatal Asri Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.