Şen: "Birliğimize kayıtlı, bildiğiniz üreticilerden kurbanlık alın" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şen: "Birliğimize kayıtlı, bildiğiniz üreticilerden kurbanlık alın"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Şen: 'Birliğimize kayıtlı, bildiğiniz üreticilerden kurbanlık alın'

Adana Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Şen, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık alacak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Adana Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Şen, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık alacak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kurbanlıkların birlik üyeleri ve bilindik üreticilerden alınmasını öneren Şen, "Kurban kesecekler resmi kurumlar tarafından denetimi yapılan küpeli hayvanları tercih etmelidir. Sağlıklı hayvan kurban edilmesi gerekiyor" dedi.

Kurbanlık alacak vatandaşlar için uyarılarda bulunan Şen, "Maalesef istemesek de bazı bazı satıcılar hastalıklı, yaşlı ve dişi hayvanları kurban olarak vatandaşa satmaya çalışabiliyor. Buna karşı vatandaşlar sağlıklı, semiz, resmi kurumlarca denetimi yapılmış, kulakları küpeli erkek hayvanları tercih etmeli. Kurbanlık satın alırken hayvanın gözünden yaş gelmemesine dikkat edin. Hayvanın burnunun akmadığına emin olun. Tüyleri kırkılmış hayvanların sağlıklı olup olmadığı daha çabuk anlaşılır. Bu nedenle tüyleri kırkılmış hayvanları tercih edin. Yerli yetiştiricilerin desteklenmesi için vatandaşlar kendi bölgelerindeki yerli, tanıdıkları üreticiden ve Adana Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği logolu satış yerlerinden alışveriş yapmaları önemlidir" diye konuştu.

Bu yıl kurbanlıkların fiyatlarıyla ilgili de bilgi veren Şen, "Bu sene kurbanlık koyun-keçi canlı ağırlık kilogram fiyatı 68 lira olarak belirlendi" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Murat Şen Kurban Adana Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title