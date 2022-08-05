Şemsi Denizer mezarı başında anılacak Türk-İş Genel Sekreteri ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı iken 6 Ağustos 1999 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şemsi Denizer mezarı başında anılacak. Türk-İş Genel Sekreteri ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı iken 6 Ağustos 1999 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şemsi Denizer mezarı başında anılacak. 1990 Madenci Grevi ve 4-8 Ocak 1991 Ankara Yürüyüşü'nün lideri Şemsi Denizer için anma töreni, 6 Ağustos 2022 tarihinde Saat: 11: 00'de Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu Köyü'nde bulunan kabri başında düzenlenecek. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / Yerel Şemsi Denizer Zonguldak Türk İş Maden Yerel Haberler

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