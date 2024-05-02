Selçuk Üniversitesi Rektörü Gazze'deki Soykırıma Tepki Gösteren Öğrencilerle Buluştu

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Gazze'de İsrail'in uyguladığı soykırıma tepki göstermek için bir araya gelen öğrencilerle buluştu.

Çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci, Alaeddin Keykubat Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Gazze Nöbeti'nde bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy da nöbeti desteklemek amacıyla öğretim elemanı ve öğrencilerin yanında oldu. Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, Gazze'de devam eden soykırıma barışçıl tepki göstermek için bir araya gelen öğrencilerle bir araya geldiklerini belirterek, özgür bir Filistin'in tesisi için Filistin halkının haklarını her platformda duyurmaya devam edeceklerini söyledi.

Tüm insanlığı İsrail'in gerçekleştirdiği vahşeti durdurmaya davet eden Prof. Dr. Aksoy, "Bu vesileyle bizler de Filistin'deki insani krize karşı tüm akademik camiayla dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz. Bu vahşetin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz" dedi. - KONYA