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Selçuk Üniversitesi'nde İlk Kışa Merhaba Festivali Düzenlendi

Selçuk Üniversitesi'nde İlk Kışa Merhaba Festivali Düzenlendi
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Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü'nde, öğrenci topluluklarının katılımıyla 'Kışa Merhaba' festivali gerçekleştirildi. Renkli etkinlikler ve müzik eğlencesiyle dolu festival, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü'nde bu yıl ilki gerçekleşen "Kışa Merhaba" festivali düzenlendi.

Kampüste bulunan Ali Akkanat Turizm Fakültesi, Ali Akkanat İşletme Fakültesi, Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Ali Akkanat Beyşehir Meslek Yüksekokulu tarafından ortaklaşa düzenlenen festival öğrenciler tarafından yoğun ilgi görürken, renkli görüntüler oluşturdu. Festival, 'festival ateşinin' yakılması ile başladı. Öğrenci topluluklarının tanıtımının gerçekleştirildiği festivalde farklı etkinlikler düzenlendi. Davetlilere ve katılımcılara yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu. Müzik eğlence programının da yer aldığı festivalde düzenlenen okullar arası halat çekme turnuvası da renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliklere fakültelerin dekan ve yüksekokulların müdürleri, okul idarecileri, akademisyenler, üniversite öğrencileri ile çok sayıda davetli katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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