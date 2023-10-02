Selçuk Bayraktar: "500 kadar TEKNOFEST şampiyonları ile konferansa katılmaya geldik"

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Bakü'de katıldığı 74. Uluslararası Uzay Kongresi'nin ardından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında TEKNOFEST finalini İzmir'de yapıp, ayağımızın tozuyla 500 kadar teknoloji şampiyonu genç kardeşimizle, TEKNOFEST şampiyonları ile kongreye konferansa katılmaya geldi" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü 50 yılın ardından Uluslararası Uzay Kongresi'ne yeniden ev sahipliği yapıyor. Kongrenin resmi açılış töreninin ardından fuar alanının açılışını gerçekleştirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Uluslararası Uzay Federasyonu Başkanı Clay Mowry, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar kurdeleyi keserek fuar alanın açılışını gerçekleştirdi.

"TEKNOFEST şampiyonları ile konferansa katılmaya geldik"

Uluslararası Uzay Kongresi'nin 50 yıl aradan sonra tekrar Bakü'de düzenlendiğini belirten TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "50 yıl aradan sonra tekrar Bakü'de düzenleniyor. Tabii ilk düzenlendiğinde Bakü, Azerbaycan bağımsız bir devlet değildi. Bağımsız bir devlet olarak ilk defa düzenliyor. Karabağ'da biliyorsunuz hürriyetine, özgürlüğüne kavuştu. Bu anlamda da Türk milletinin bir evladı olarak bizler için büyük mutluluk. Burada Türkiye'den stantlarımız da var. Türkiye Uzay Ajansı burada. Bunun yanında kamu kurumlarımızın ve özel sektörün kuruluşları var. Bizler de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında TEKNOFEST finalini İzmir'de yapıp, ayağımızın tozuyla 500 kadar teknoloji şampiyonu genç kardeşimizle, TEKNOFEST şampiyonları ile kongreye, konferansa katılmaya geldik. Burada kırmızı montu, birçok kardeşimizi görüyorsunuz. İnşallah bu konferans Türkiye'de düzenlenir. Burada adeta ikinci vatanımızda olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Tek yürek olarak çarpıyor kalplerimiz"

"Bir millet, iki devlet" değimini 2. Karabağ Savaşı'nda görüldüğünü ifade eden bayraktar, "Tek yürek olarak çarpıyor kalplerimiz ama bunu somut örnekleriyle pekiştirmek gerekiyor. Teknoloji bunlardan, bu yaşadığımız devirde etkileri nedeniyle direk milletlerin egemenliğini ve bağımsızlığını da ilgilendirdiği eden çok önemli bir işbirliği alanı. Biliyorsunuz biz burada dünyanın en büyük havacılık festivali olan teknoloji festivali olan TEKNOFEST de düzenledik. Yani ilk defa yurt dışında can Azerbaycan'da düzenlendi. Uzay alanı çok kritik. Yine insansız hava araçları alanında da işbirliği yapıyoruz. Burada şirketimizi kurduk, gelişimimizi kurduk. O da teknoloji geliştirme üzerinde çalışıyor. Yine savunma sanayinin, kurumlarımızın birçok girişimi var burada. Tabii her alana, hatta stratejik teknoloji alanları çeşitlenmesi. Ben milletimizin bekası için hassaten önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Türkiye olarak biz çok büyük bir ekiple katılıyoruz"

74. Uluslararası Uzay Kongresi vesilesiyle Bakü'de bulunduklarını belirten Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "Bu, bütün uzay camiasının dünyada yaptığı en büyük toplantı. Buraya herkes katılıyor. Yani sadece uzay ajansları değil aynı zamanda şirketler, büyük şirketler uzay sektöründe çalışan akademiye geliyor, üniversiteler geliyor. Uzayla ilgili kim varsa burada toplanıyor, bütün dünya. Bugün de buraya 100'ün üzerinde ülkeden katılımcı gelmiş ve hakikaten çok faydalı, çok güzel toplantılar yapıyoruz. Türkiye olarak biz çok büyük bir ekiple katılıyoruz" dedi.

"Uzayda biz de varız demek için gayret ettik"

Türkiye Uzay Ajansı ve partnerler ile beraber büyük bir ekiple katıldıklarını ifade eden Yıldırım, "Aynı zamanda bilindiği gibi 2026 senesinde bu toplantıyı Türkiye'de yapmak üzere de biz aday ülkeyiz. Onun da sunumlarını yapıyoruz. Türkiye Uzay Ajansı'nın malum hazırlamış olduğu Milli Uzay programımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Astronotumuz 2-3 ay içerisinde uzaya ulaşmış olacak. Aya gidecek, çalışmalar yapacak. Ay programımız devam ediyor. Diğer programımız devam ediyor. Ama bir de unutmadan burada önemli bir konu daha var. Türk Devletleri teşkilatının bir toplantısında burada yapacağız Perşembe günü. Hazır Azerbaycan'dayken Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Özbekistan bu toplantımızda gerçekleştireceğiz ve uzayda biz de varız demek için gayret ettik, devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

74. Uluslararası Uzay Kongresi

"Azerkosmos" ve Uluslararası Uzay Federasyonu'nun (IAF) desteğiyle 6 Ekim'e kadar Bakü'de gerçekleştirilecek 74. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında konferanslar, 190'dan fazla panel oturum ve fuar düzenlenecek. Etkinliğin fuar kısmında ise ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi(NASA), Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), İtalya Uzay Ajansı (ASI), AIRBUS, Kanada'nın İnovasyon Merkezi (INO), Fransa Ulusal Uzay Araştırmaları Merkezi (CNES), Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) gibi 50'den fazla uluslararası şirketler ve kurumlar yer alıyor.

Türkiye'nin Uluslararası Uzay Kongresi adaylığı 6 Ekim'de netleşecek

Uluslararası Uzay Kongresi'ni 2026'da kendi ülkelerinde yapmak üzere Türkiye ve Polonya'nın adaylığı Bakü'de gerçekleştirilen kongrede ele alınacak. Türkiye ve Polonya'nın adaylığını sunduğu Uluslararası Uzay Kongresi'nib 2026'da hangi ülkeden yapılacağı ise 6 Ekim'de netleşecek. - BAKÜ