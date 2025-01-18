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SEKA Kağıt Müzesi'nde Geleneksel Yöntemle Asitsiz Kağıt Üretimi

SEKA Kağıt Müzesi'nde Geleneksel Yöntemle Asitsiz Kağıt Üretimi
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Kocaeli'deki SEKA Kağıt Müzesi, yurt dışından temin edilen asitsiz kağıtların geleneksel yöntemlerle üretimine ev sahipliği yapıyor. Kenevir liflerinden elde edilen el yapımı kağıtlar, tarihi eserlerin onarımı için kullanılacak.

Kocaeli'de bulunan SEKA Kağıt Müzesi'nde geleneksel yöntemle sadece yurt dışından temin edilebilen asitsiz kağıt üretimi yapılıyor.

Sanayi mirası SEKA Kağıt Müzesi'nde, Türkiye'ye yurt dışından getirilerek tarihi eserlerin onarımı için kullanılan asitsiz kağıtların üretimi yapılıyor. Kenevir liflerinin kesilerek pişirmeye hazır hale getirildiği ve kimyasal pişirme işleminin laboratuvar ortamında gerçekleştirildiği asitsiz kenevir hamuru üç kez kesme işlemine tabi tutuluyor. Hollander makinesinde dövülerek kullanılabilir hale getirilen kenevir hamurundan ise A3 boyutlarında el yapımı asitsiz kağıtlar üretiliyor. Daha önce kullanılmayan kenevir bitkisinden geleneksel yöntemlerle elde edilen asitsiz kağıtlar ile hem tarihi eserlerin onarımı sağlanacak hem de yurt dışından temin edilmesinin önüne geçilecek.

SEKA Sanat İhtisas Merkezi eğitmenleri, SEKA İhtisas Projesi kapsamında oluklu mukavva ve asitsiz kağıtlar kullanıyor. Bu bağlamda Hollander makinesinde dövülerek hazırlanan geri dönüşüm hamurundan A5, A4 ve A3 boyutlarında el yapımı kağıtlar üretiliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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