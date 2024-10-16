Şehitlerin kabirlerinden alınan topraklar bu müzede toplandı

Çankırı'da bulunan bir müzede Eren Bülbül, Şenay Aybüke Yalçın, Ali Gaffar Okkan, Necmettin Yılmaz başta olmak üzere toplam 180 şehidin kabrinden alınan topraklar korunuyor.

Çankırı'da bulunan Şehitler Müzesi'nde 'Şehidimin Kokusu' projesi çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Çankırı Valiliği'nin katkılarıyla, şehit aileleri ve mezarları ziyaret edilerek kabirlerinden topraklar alınıyor. Şehitlerin kabirlerinden alınan topraklar, çekmeceli stantlara yerleştirilerek koruma altına alınıyor. Eren Bülbül, Şenay Aybüke Yalçın, Ali Gaffar Okkan, Necmettin Yılmaz başta olmak üzere toplam 180 şehidin kabrinden alınan topraklar, müzede korunuyor. Proje ile şehitlerin hatırlarının yaşatılması amaçlanıyor.

"180 şehidimizin kabirlerinden aldığımız toprakları çekmeceli stantlarda sergilemekteyiz"

Projenin amacının vatan sevgisini gelecek nesillere aşılamak olduğunu söyleyen Çankırı Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Uçar, "İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Çankırı Valiliğimizin katkılarıyla devam eden projemizde şehit ailelerimizi de ziyaret ederek 180 şehidimizin kabirlerinden aldığımız toprakları çekmeceli stantlarda sergilemekteyiz. Aynı stantlarda sergilenmek için vefat etmiş devlet büyüklerimizin ve diğer şehirlerimizdeki şehitliklerden toprak getirmeyi hedefliyoruz. Müzemize Çankırılı şehitlerimizin yanı sıra ülke çapında kahramanlıkları duyulmuş şehitlerimizin de misafir şehitlerimiz köşesine emanetlerini ve topraklarını da getiriyoruz. Proje kapsamında hedefimiz vatan ve millet sevgisini sıcak tutmak, gelecek nesillere taşımak, ziyaretçilerimize ve gelecek nesillerimize toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır hissiyatını aşılamaktır. Takdir edersiniz ki vatanımızın birlik ve beraberliği ülkemizin geleceği ve yükselmesi ancak milli manevi değerlerin korunması ve bu değerlerin yeni nesillere aktarılması ile mümkündür. Ülkemizin bekası ve ilelebet payidar olabilmesi ve bu hizmetleri daha iyi yapabilmemiz adına sizlerin desteği ve sahip çıkması son derece kıymetli ve önemlidir" dedi. - ÇANKIRI