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Erzincan'da Şehitler İçin Kur'an-ı Kerim Okutuldu

Erzincan'da Şehitler İçin Kur'an-ı Kerim Okutuldu
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü, 28 Eylül 1994'te teröristlerle çatışmada şehit olan Enes Bediz ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okuttu. İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'nın katıldığı programda, emekli özel harekat personeline teşekkür edildi ve birlik beraberlik vurgulandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünce şehitler için Kur'an-ı Kerim okutuldu.

28 Eylül 1994 tarihinde Erzincan merkeze bağlı Kılıçkaya köyü kırsalında teröristlerle girmiş olduğu silahlı çatışmada şehit olan Enes Bediz ve tüm şehitler adına İl Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Şehit Enes Bediz Polis Merkezi Amirliği personelince; İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, müdür yardımcıları ve farklı illerden gelen şehidin birlikte mesai yaptığı Özel Hareket Şube Müdürlüğünden emekli meslektaşlarının katılımıyla Kur'an-ı Kerim tilaveti düzenlendi.

Emniyet Müdürü Zafer Baybaba düzenlenen programda, "30 yıl sonra şehidimizi unutmayan her daim ailesinin yanında olan bugün kendisini anmak üzere Erzincan ilimize gelerek bizleri onurlandıran aynı zamanda gururlandıran teşkilatımızın birlik ve beraberliğinin en güzel örneğini gösteren, emekli olmuş ama vatan ve bayrak sevgisiyle kenetlenmiş kahraman özel harekat personelimize şükranlarımı ve saygılarımı sunarım" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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