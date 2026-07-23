Düzce'de 15 Temmuz şehitleri için hatim ve anma programı düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Zahidül Kevseri Cami'inde düzenlenen hatim ve anma programında şehitler dualarla yad edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Zahidül Kevseri Camii'nde şehitler için hatim ve anma programı gerçekleştirildi. Programa İl Müftü Yardımcıları Hasan İzmirli, Talha Demirkaya ve Selma Velioğlu Çelik ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler seslendirilirken, 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla şiirler okundu. Manevi atmosferin hakim olduğu programda, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için dualar edildi. Anma programının sonunda katılımcılara yemek ikramında bulunulurken, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı