Şehitkamil Belediyesi, Öğrencilere Trafik Eğitimi Veriyor

Şehitkamil'de ikamet eden 54 bin 361 öğrenciye, teorik ve uygulamalı trafik kuralları eğitimi verdiklerini belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı'ndaki derslerin aralıksız devam ettiğini söyledi.

Öğrencilerin erken yaşta uygulamalı trafik eğitimi alması için 2021 yılında Belkıs Mahallesi sınırları içerisinde inşa edilen Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı, toplam 20 bin metrekare alan üzerinde hizmet sunuyor. Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı'nda çocukları eğlendirerek eğitmeyi, geleceğin sürücü ve yayalarını bilinçli olarak yetiştirmeyi, çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması ve trafikteki kuralların hayati önem taşıdığına inanan kuşaklar yetiştirilmesi için teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Her gün ortalama 120 öğrenciye eğitim imkanı sağlanıyor. Eğitimlerin ardından öğrencilere, katılım sertifikası veriliyor.

Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı içerisinde 35'er kişilik 2 derslik, 51 kişilik amfi, 1 adet 58 metre uzunluğunda altgeçit ve üstgeçit, trafik sinyalizasyonunun olduğu bölüm, 2 adet kavşak, 1 adet gözetleme kulesi, yaya geçitleri bölümü bulunuyor. Park içerisinde itfaiye, hastane, okul, akaryakıt istasyonu, AFAD, AVM, otobüs durağı gibi küçük yapıların yer aldığı minyatür bir şehir bulunuyor. Park içerisinde ayrıca bisiklet öğrenme amacıyla yapılan 650 metre bisiklet yolu var. Teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitim aşamasında öğrenciler tarafından park içerisinde bulunan akülü ve pedallı araçlar kullanılıyor.

Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı'nın son konukları İmam Çoban İlkokulu öğrencileri oldu. Servislerle okullarından öğretmenleriyle birlikte alınan öğrenciler, katıldıkları teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından tekrar servislerle okullarına bırakıldılar. Öğrencilere; kalem seti, kupa bardak, bloknot, şapka hediye edildi.

"Öğrencilerimizde, trafik bilinci oluştuğuna inanıyorum"

Program sonunda değerlendirmede bulunan İmam Çoban İlkokulu Öğretmeni Deniz Polat, "Okullarımızda, öğrencilerimize trafik dersi veriyoruz fakat uygulamalı olarak gösteremiyorduk. Öğrencilerimize, uygulamalı trafik kurallarını göstermek amacıyla Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı'na geldik. Öğrencilerimiz polis arkadaşlar tarafından önce teorik eğitimlerini aldı, ardından akülü araçlar üzerinde uygulamalı eğitim aldı. Buradaki eğitimlerin öğrencilerimiz için çok faydalı olduğuna inanıyorum. Buradaki eğitimlerle öğrencilerimizde, trafik bilinci oluştuğuna inanıyorum. İlerde kurallara uyan bir yaya ve daha dikkatli bir sürücü olacaklarına inanıyorum. Verilen eğitimlerden çok memnun olduk. Böylesine güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için başta Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Trafik kurallarıyla ilgili her türlü bilgiyi aldık"

Eğitimlerin kendileri açısından önemli olduğunu belirten 4. sınıf öğrencisi Yiğit Ata Temir, "Buraya, arkadaşlarımızla birlikte trafik eğitimi almaya geldik. Burada polis amcalarımız, zabıta amcalarımız, bizlere trafik kuralları konusunda her türlü bilgiyi verdiler. Daha sonra akülü araçlara binerek, sürüş yaptık. Burada trafik kurallarıyla ilgili her türlü bilgiyi aldık. İnşallah biz de büyüdüğümüzde trafik kurallarına en iyi şekilde uyacağız. Bu güzel trafik parkını açan Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Artık trafik kurallarını daha iyi biliyoruz"

İmam Çoban İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Irmak Polat, "Bugün okulda işleyeceğimiz trafik dersini hocamızla birlikte Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı'na gelerek işledik. Burada polis amcamız tarafından trafik kuralları hakkında bilgiler verildi. Trafik kurallarına uymamız noktasında eğitimler verildi. Daha sonra akülü araçla uygulamalı trafik eğitimi aldık. Buradan aldığımız eğitimler, şimdiden bizler açısından çok iyi oldu. Artık trafik kurallarını daha iyi biliyoruz, trafikte nelere dikkat etmemiz gerektiğini biliyoruz. Burada öğrendiğimiz hiçbir şeyi hayatımız boyunca unutmayacağız. Aldığımız eğitimlerden mutluyuz" diye konuştu. - GAZİANTEP