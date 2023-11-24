Şehitkamil Belediyesi Öğretmenler Ortaokulu'nun açılışı yapıldı

Daha önce 2 okul ve 1 yurt inşa ederek Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, inşası tamamlanarak hizmete sunulan Şehitkamil Belediyesi Öğretmenler Ortaokulu'nun resmi açılışını, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yaptı.

Daha önce 2 okul ve 1 yurt inşa ederek Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, inşası tamamlanarak hizmete sunulan Şehitkamil Belediyesi Öğretmenler Ortaokulu'nun resmi açılışını, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yaptı. Fadıloğlu, "Öğretmenlerimizin, birebir kendilerinin cebinden koyarak yaptırdıkları okulu açıyoruz, inşallah bu örnek olur" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlangıcında Şehitkamil sınırları içerisindeki devlet okullarında görev yapan tüm öğretmenlere, bin 500 lira nakdi destek vereceklerini söylemişti. Ancak çok sayıda öğretmen, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu ve kendilerine sağlanan destekle okul yapılmasını talep ettiler. Olumlu karşılanan talebin ardından Merveşehir Mahallesi sınırları içerisinde yapımına başlanan Şehitkamil Belediyesi Öğretmenler Ortaokulu, 2023-2024 eğitim-öğretim başlangıcı öncesi tamamlanarak hizmete sunuldu. Şehitkamil Belediyesi Öğretmenler Ortaokulu'nun resmi açılışı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yapıldı.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu tarafından daha önce 33 sınıflı Şehitkamil Belediyesi Anadolu Lisesi ve 33 sınıflı Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile 240 kişi kapasitesinde kız öğrenci yurdu yapılmıştı. Toplam 7 dönüm üzerine yapılan Şehitkamil Belediyesi Öğretmenler Ortaokulu de 33 sınıftan oluşuyor. Okulun içerisinde 33 sınıfın yanı sıra 5 beceri atölyesi, spor salonu ve otopark bulunuyor.

Açılış programına; Gaziantep Vali Vekili Murat Akyüz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar.

Açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bir Gaziantep modeli çalışıyor. Bu Gaziantep modelini de her şeyi devletten beklemeden çalışıyoruz. Bütün gücümüzle Gaziantep'i, eğitim şehri Gaziantep yapacağız. Bunu yapabilir miyiz? Evet. Yanımızda Rıdvan Fadıloğlu var. Rıdvan Fadıloğlu'nun ustalık dönemi. Eğitime inanıyor, eğitim şehrine inanıyor. Hiç unutmuyorum. Rahmetli annesi hastanedeyken yanına gittim. Dedim, "Nasıl bir evlat yetiştirmişsin?" "Kızım" dedi. "Ben hepsine verdim de alan aldı" dedi. Başkanımızın kafası Google gibi acayip çalışıyor. Onu, kuvvetli bir alkışlayalım. Başkanımızdan çok şey öğrendim. Belediyecilik zor iş, bana çok şey öğretti. Şahsım adına, şehrin adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İnşallah bu örnek olur

Açılış töreninde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Ben, öncelikle burada bulunan hocalarımızın şahsında tüm öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. Bu organizasyonun bu noktaya gelmesinde emeği geçen, daha önce görev yapmış Valilerimiz, Kaymakamlarımıza, şu anda görevlerini sürdüren İl Milli Eğitim Müdürümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Geçen sene sezon başındaki bir toplantıda bir taahhüdünüz olmuştu. Daha sonra bunu kalıcı bir esere dönüştürelim diye hocalarımızdan gelen talep oldu. Aslında biz burada ev sahibi değiliz. Ev sahibi olan sizlersiniz. Öğretmenlerimizin, birebir kendilerinin cebinden koyarak yaptırdıkları okulu açıyoruz, inşallah bu örnek olur. Bundan sonraki süreçte de inşallah öğretmenlerimizin adına bu tür etkinlikleri daha fazla arttırırız. Bu okulumuzun hayırlı, uğurlu, güzel eğitimlere vesile olması diliyorum" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de örneği bulunmayan çok güzel bir hediye alacağız"

Açılış töreninde konuşan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, "Bugün, çok özel bir gün. Bugün Türkiye'de örneği bulunmayan çok güzel bir hediye alacağız. Öğretmenler adına ben Şehitkamil Belediye Başkanımdan alacağım. Bize, bir okul hediye edecek. Bugün açılışını da beraber yapmış olacağız. Sayın Başkanıma, bizim özel günümüzde böylesi güzel bir hediye için kendilerine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve okul gezilerek incelendi. - GAZİANTEP