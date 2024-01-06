Şehitkamil Belediyesi, temizlik araçlarına yenilerini ekledi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere satın alınan 6 aracı inceledi. Araçların hizmet kalitelerine doğrudan katkı sağlayacağını kaydeden Başkan Fadıloğlu, "Milletimizin emrindeyiz. Doğumdan ölüme belediyecilik hizmetlerinde her kademedeki arkadaşımla hep birlikte milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından yaklaşık 4 yıl önce daha temiz ve etkin katı atık toplama sistemini oluşturma, çevre bilincini ve duyarlılığını artırma, sürdürülebilir ve yaşanabilir temiz bir çevre oluşturma hedefiyle yer altı çöp konteyneri sistemine kademeli olarak geçiş yapılmıştı. Yeraltı çöp konteyneri kullanımı sayesinde görüntü kirliliği ve kötü koku oluşumu önlenerek oluşabilecek çevre kirliliği ve rahatsızlığının önüne geçildi. Elde edilen kapasite artışı sayesinde daha fazla yer üstü çöp konteyneri yerine aynı miktarda atığı daha az noktada biriktirme imkanı sağlayan sistem sayesinde hem yer üstü çöp konteyneri tasarrufu sağlanıyor hem de daha hızlı ve sağlıklı çöp toplama işi yapılıyor.

Artan nüfus oranına bağlı oluşturulan yeni yerleşim alanlarının yanı sıra mevcut yaşam alanlarında daha nitelikli hizmet sunmak amacıyla alınan 6 yeni aracı inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hizmet filosunda bulunan araçların niteliğini ve kapasitesini artırmaya devam edeceklerini kaydetti. Başkan Fadıloğlu'na araçları incelerken Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ile Serkan Özatıcı da eşlik etti.

"Bugün itibariyle hizmete girmiş oldu"

Yaptığı incelemelerin ardından konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu,"Öncelikle şehrimize, Şehitkamil'e hayırlı olsun. Şehitkamil'deki yaşam standardını yukarıya çıkartmak adına hizmet sunduğumuz her alanda yenilikler yapıyoruz. Yaklaşık 4 yıl önce başlatmış olduğumuz yer altı konteyneri çalışmasının yanı sıra yer üstü konteynerlerin de kapasitesini artırarak temizlik noktasında şehrimizi daha da ileri noktaya taşıyabilmek adına gayret gösteriyoruz. Yer altı konteyneri için kullanmış olduğumuz yeni 2 tane çaça türü aracımız devreye girerken aynı zamanda 3 bin 750 litrelik konteynerler için de yeni 4 tane aracımız bugün itibariyle hizmete girmiş oldu. Yer üstü konteynerlerimiz 3 bin 750, yer altı konteynerlerimiz 5 bin litre kapasitesindedir. Bu şu demek oluyor. Normal şartlarda daha önceki klasik konteynerlerimizde 800 litrelik olan konteynerlerden 5 tanesinin hacmini karşılayacak yer üstü konteynerleriyle bu hizmeti yapıyoruz. Aynı zamanda son dönemde yeşil şehir Gaziantep noktasında karbon salınımını minimuma indirmek adına yeni araçlarımızda Euro normlarının en üstü olan Euro 6 motorlar kullanıyoruz. Daha önceki kullanmış olduğumuz kamyonlarda Euro 1, Euro 2 olan eski versiyon araçlarımız vardı. Çevreye sahip çıkmak, salınımı azaltabilmek adına yeni versiyon kamyonları önemsiyoruz. Hem personelimizin verimini artırmak adına hem akaryakıt giderini düşürmek adına bu şekilde bir uygulama hayata geçirdik. Aynı zamanda vatandaşlarımızın iskan etmiş olduğu noktalara çok sık gitmek yerine daha seyrek giderek hem oradaki gürültü kirliliğini azaltıp aynı zamanda da mümkün olduğu kadar akaryakıt giderini aşağı almak adına yapmış olduğumuz bir çalışma. Daha önce yapmış olduğumuz bir çalışmayla bir çöp transfer noktası yapmıştık. Bu çöp transfer noktasını, merkeze getirerek yaklaşık köyler dahil olmak üzere 56 kilometreden çöp taşıdığımız yerlerde artık bunun yarısına indirdik ki 30 km ile bu işi çözmeye başladık. Bu 30 km düşmesi demek aynı zamanda kamyon tasarrufu demek, kamyon tasarrufu demek, personel tasarrufu demek. Özellikle mesafenin kısalması demek. Akaryakıt tasarrufu demek, karbon salınımının azalması demek. Bunları üst üste koyduğumuzda hem üst versiyon motorlar hem bu şekilde sefer sayısını azaltmayla ilgili hem ekonomik olarak hem de salınım açısından büyük bir tasarruf sağlandı. Ben, emek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Milletimizin emrindeyiz. Doğumdan ölüme belediyecilik hizmetlerinde her kademedeki arkadaşımla hep birlikte milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Ben tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm Gazianteplilere, Şehitkamillilere hayırlı olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP