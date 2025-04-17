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Şehit Yasin Tekin'in adı okula açılan kütüphanede yaşatılacak

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Şehit Yasin Tekin'in adı okula açılan kütüphanede yaşatılacak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı koordinatörlüğü tarafından Şehit J. Astsb. Çvş. Yasin Tekin adına Zeynep Asım Ecemiş ilkokuluna kütüphane kuruldu.

Şehit Yasin Tekin'in adı okula açılan kütüphanede yaşatılacak

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı koordinatörlüğü tarafından Şehit J. Astsb. Çvş. Yasin Tekin adına Zeynep Asım Ecemiş ilkokuluna kütüphane kuruldu.

2016 yılında Mardin'in Savur İlçesi'nde, teröristlerin askeri zırhlı araca yönelik düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan J. Astsb. Çvş. Yasin Tekin adına kurulan kütüphane düzenlenen törenle açıldı. Törene Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, şehidin ailesi ve öğrenciler katıldı. Rektör Uslu kütüphane açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi; "Üniversitemizin Toplumsal Katı Koordinatörlüğü vasıtasıyla, öğrencilerimizin katkısıyla kütüphane kurduk. İnşallah burada okuyan öğrencilerimiz hem şehidimiz adını yaşatacaklar hem de bu manevi duygularla geleceğe hazırlanacaklar. Bu okuldaki öğrencilerimiz de vatanda millete hayırlı, manevi duygulara ve bilgiye sahip öğrenciler olacaklar."

Şehidin ailesi ise kütüphane kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ - Yerel
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