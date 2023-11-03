Şehit Yarbay Songül Yakut'un Malatya'da Yaşayan Ailesinin Depremde Zarar Gören Evlerinin Onarılması İçin Çalışma Başlatıldı

Şehit Yarbay Songül Yakut'un Malatya'da yaşayan ailesinin Kahramanmaraş depremlerinde zarar gören evlerinin onarılması için çalışma başlatıldı.

2017 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan ve içerisinde 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile albay ve yarbayların da bulunduğu helikopter düşmüş, helikopterdeki 13 asker şehit olmuştu. Şehitler arasında Malatyalı Yarbay Songül Yakut da vardı.

Şehit Yarbay Songül Yakut'un Malatya'da yaşayan ailesinin Kahramanmaraş depremlerinde zarar gören evlerinin onarılması için harekete geçildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Latif Oktay da Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi'ndeki aileyi ziyaret etti ve tüm ihtiyaçlarının giderileceğini söyledi.