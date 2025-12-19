Haberler

Şehit yakınları ve gaziler için Ebru Sanatı kursu

Kırklareli merkezde ikamet eden şehit yakınları ve gaziler için Ebru Sanatı kursu açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı çerçevesinde, Kırklareli merkez sınırları içerisinde ikamet eden şehit yakınları ve gazilere yönelik "Ebru Sanatı" kursu başlatıldı.

Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle açılan Ebru Sanatı kursunun açılış programına, Vali Uğur Turan'ın eşi Nihal Turan, İl Jandarma Komutanı Yusuf Eskitürk'ün eşi Kezban Eskitürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Baş, şehit yakınlarımız, kahraman gazilerimiz ve eşleri katıldı.

Sanatın iyileştirici gücünden faydalanmayı amaçlayan program, katılımcıların kendilerini ifade etmelerini, özgüvenlerini artırmalarını, yaşadıkları travmalarla başa çıkmalarını, duygusal olarak iyileşmelerini ve toplumla yeniden bağ kurmalarını hedefliyor.

Program muhtevasında şehit anne, baba, eş ve 15 yaş ve üzeri çocukları ile gazilerimiz, eşleri ve çocukları ilgi duydukları sanat dallarından birini seçerek mesleki eğitim alma imkanı buluyor. Katılımcılar eğitim sürecinde hem bireysel çalışmalarla özgün eserler ortaya koyuyor hem de grup çalışmalarıyla sosyal etkileşimlerini güçlendiriyor. Öğrenilen sanat dalının, katılımcıların yaşamlarında kalıcı bir ifade ve iyileşme aracı haline gelmesi hedefleniyor.

Etkinlikte katılımcılar, eğitmenler eşliğinde ebru sanatı çalışmaları yaparak, suyun üzerindeki renklerle duygularını ifade etme fırsatı buldu. Ortaya çıkan eserler büyük beğeni toplarken, kursun katılımcılar üzerinde hem rahatlatıcı hem de motive edici bir etki oluşturdu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
